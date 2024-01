Rui Pinto e o empate do FC Porto no Bessa: «A laranja estará já espremida ao máximo»

No Porto a exigência será sempre elevada, contra tudo e contra todos, até contra as sabotagens internas. Depois de 7 anos numa intensidade à flor da pele, S. Conceição mostra-se cansado, desnorteado, resignado, e isso reflecte-se na equipa. A laranja estará já espremida ao máximo — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 6, 2024

Rui Pinto recorreu às redes sociais para comentar o empate do FC Porto frente ao Boavista, no Bessa, um resultado que deixa os dragões mais longe primeiros lugares. O pirata informático, adepto portista, constata que Sérgio Conceição está "cansado, desnorteado e resignado" e que isso "se reflete na equipa"."No FC Porto a exigência será sempre elevada, contra tudo e contra todos, até contra as sabotagens internas. Depois de 7 anos numa intensidade à flor da pele, Sérgio Conceição mostra-se cansado, desnorteado, resignado e isso reflete-se na equipa. A laranja estará já espremida ao máximo", escreveu o hacker no Twitter.