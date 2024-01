Saiba quem é o eleito de André Villas-Boas para a pasta das finanças do FC Porto

José Pedro Pereira da Costa é o eleito por André Villas-Boas para comandar a pasta das finanças, caso este vença as eleições no FC Porto. Administrador financeiro da NOS até ao final do ano passado, o gestor marcou presença na apresentação da candidatura de André Villas-Boas, no passado dia 17 desde mês, na Alfândega do Porto.A notícia ainda não foi confirmada pelo candidato à presidência dos dragões, massabe que José Pedro Pereira da Costa é o trunfo de Villas-Boas para enfrentar a concorrência de outra novidade nesta corrida eleitoral, o empresário João Rafael Koehler, que é o eleito por Pinto da Costa para ocupar a pasta das finanças até agora liderada por Fernando Gomes, caso continue na liderança dos dragões depois das eleições de abril.