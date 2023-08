Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a derrota por 2-0 frente ao Benfica na Supertaça, jogo disputado ontem no Estádio Municipal de Aveiro.



Fernando Póvoas, médico: "Má noite. Saiu satisfeito o Benfica e o senhor Godinho, pela forma como distribuiu amarelos e como se preocupou em castigar um jogador do FC Porto de igual forma depois de penalizar um adversário. O senhor árbitro está de parabéns".



Aurora Cunha, ex-atleta: "Árbitro estragou o jogo com os critérios diferentes, mas o Benfica venceu bem. Como embaixadora do fair-play sinto-me envergonhada com o gesto do Pepe e a postura agressiva do Sérgio Conceição quando devia ser um exemplo para as crianças".



Cristiano Pereira, ex-hoquista: "Início do jogo não fazia prever nada do que aconteceu, mas a 2ª parte foi uma banhada inexplicável. Temos de nos render às evidências e ter cabeça fria para analisar os erros cometidos porque estamos no início e há muita coisa para jogar e para ganhar".