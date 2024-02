Sandra Madureira desrespeita medidas de coação impostas por juiz

Sandra Madureira já desrespeitou as medidas de coação impostas pelo juiz Pedro Miguel Vieira. Além de estar obrigada a apresentar-se três vezes por semana no posto policial mais perto da sua casa, Sandra está ainda proibida de contactar, por qualquer meio (incluindo linguagem escrita), qualquer interveniente do processo ou membro da direção dos Super Dragões, avança o 'Correio da Manhã'.

A mulher de Fernando Madureira comentou uma publicação de 'Lipinho'. Segundo o protocolo vigente entre o FC Porto e os Super Dragões, que revelou , aquele não consta dos órgãos sociais da claque, embora venha a liderar a mesma nos jogos do FC Porto na ausência de Macaco.