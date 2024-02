Sandra Madureira revela "as três leis que nunca falham"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sandra Madureira continua muito ativa nas redes sociais e nas últimas horas deixou mais uma mensagem nas stories do Instagram, em jeito de recado.A mulher de Fernando Madureira, que chegou a ser detida o âmbito da Operação Pretoriano, deixou uma nova máxima: "Há três leis que nunca falham: a do retorno, a da verdade e a do merecimento."Recorde-se que o líder dos Super Dragões está em prisão preventiva e que Sandra foi libertada, mediante apresentações periódicas às autoridades.