Sede de campanha de André Villas-Boas vandalizada

A sede de campanha de André Villas-Boas, na Rua de Agramonte, no Porto, foi vandalizada antes da apresentação de Pereira da Costa, esta quinta-feira, como CFO da lista do candidato à presidência do FC Porto.No exterior do espaço foram cortados os cabos que fornecem internet ao espaço, mas a reparação foi feita a tempo, por altura da chegada dos jornalistas, pelo que acabou por não comprometer a difusão do evento por streaming.A transmissão acabou por decorrer sem qualquer falha, mas André Villas-Boas vai apresentar queixa junto das entidades competentes.