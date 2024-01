Seis baixas no penúltimo treino do FC Porto antes da deslocação a Faro

Sérgio Conceição contou com seis baixas, esta sexta-feira, no penúltimo treino antes da deslocação do FC Porto ao terreno do Farense, marcada para domingo (18h) e referente à 19.ª jornada da Liga Betclic.Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão) estão ao serviço das respetivas seleções, sendo que Marcano e Gonçalo Borges permanecem em tratamento às respetivas lesões. Devido a gripe, Eustáquio e Marko Grujic fizeram trabalho de ginásio.Os dragões voltam a treinar na manhã deste sábado, novamente no Olival, e às 12h00 Sérgio Conceição fará a antevisão ao próximo jogo, em conferência de imprensa.