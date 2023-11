Seis jogadores em tratamento no FC Porto antes da viagem para Barcelona

O plantel do FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo frente ao Barcelona (terça-feira, 20 horas) com um treino realizado no Olival, na manhã deste domingo. Sérgio Conceição não pôde contar com Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell e Veron, já que continuam todos em tratamento às lesões. Quanto ao lateral-esquerdo João Mendes, voltou a integrar os trabalhos da equipa principal.Os dragões farão o ensaio-geral para Barcelona amanhã, novamente no Olival, com um treino agendado para as 11 horas, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.A conferência de imprensa de Sérgio Conceição decorrerá no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, às 18h15 de Portugal continental.