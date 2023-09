Sem saída para David Carmo

A SAD do FC Porto terá recusado nos últimos dias abordagens dos franceses do Nice e dos espanhóis do Sevilha por David Carmo. A informação foi avançada por Fabrizio Romano, jornalista especialista em questões de mercado, que noticiou ainda que os dois emblemas procuraram perceber quais as condições para contratar o central, sendo que as investidas acabaram por ser rejeitadas pelos responsáveis azuis e brancos.

Contratado no verão passado ao Sp. Braga, por 20 milhões de euros, David Carmo teve uma primeira época complicada no Dragão, mas é um nome em quem é depositada confiança para o futuro.