Sérgio Conceição: «Ainda há uma grande caminhada a fazer para atingirmos o nosso objetivo»

O FC Porto estreou-se esta terça-feira a vencer na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24, com um triunfo (3-1) sobre o Shakhtar Donetsk. No final da partida disputada em Hamburgo, na Alemanha, o treinador dos dragões assumiu ter ficado satisfeito com a exibição dos seus jogadores, apesar de considerar que "aqui ou acolá" a equipa poderia ter tido mais eficácia, sobretudo no processo defensivo.



"São sensações boas de ganhar um jogo, assim como tive no jogo passado do campeonato contra o Estrela. Também contra o Estrela houve coisas positivas e negativas. Creio que podíamos ter feito melhor, aqui ou acolá, as coisas no processo defensivo. Mas estamos num processo de evolução da equipa, para que as características dos jogadores possam evoluir também e criarmos um coletivo mais forte. Estamos felizes pelos três pontos, mas como nas outras edições da Liga dos Campeões, nós, em termos estatísticos, não entrámos a ganhar mas passámos sempre. Espero que agora possamos entrar a ganhar e passar também à próxima fase que é o nosso grande objetivo. Ainda há uma grande caminhada a fazer para atingirmos o nosso objetivo que é chegar aos oitavos de final", começou por dizer o treinador portista, em declarações aos microfones da ELEVEN.

As novas caras táticas que o FC Porto tem apresentado

"Falando taticamente, de uma forma básica e simples, se metesse mais um jogador na linha defensiva perdia um jogo no corredor central. Com uma linha de quatro tínhamos superioridade sobre o adversário que joga com uma linha de três na frente. Há muitos treinadores que vão ao Dragão com uma linha de quatro que na realidade são seis... Há toda uma dinâmica que daria pano para mangas para a nossa conversa."

Substituição de Wendell por Zaidu ao intervalo

"Foi um problema físico, teremos de avaliar amanhã, mas foi um problema físico", terminou.