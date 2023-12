Sérgio Conceição ajudou família carenciada de Famalicão

Sérgio Conceição é um homem de causas solidárias e no Natal essas ações causam ainda maior impacto. Mesmo que não seja adepto da divulgação das mesmas, a verdade é que muitas delas acabam por chegar ao domínio público e esta não é exceção.O jornal 'O Minho' noticiou esta segunda-feira, dia de Natal, que o treinador do FC Porto ajudou uma família carenciada de Famalicão, oferecendo bens alimentares e outros presentes, nomeadamente brinquedos aos mais novos desta família cuja mãe iniciou recentemente os tratamentos de quimioterapia.Recorde-se que no final do jogo com o Leixões, no passado sábado, quando questionado sobre os presentes que gostaria de ter no sapatinho, Sérgio Conceição afirmou: "Não era receber, porque acho que já tenho muita coisa, sinceramente. Sou um privilegiado de Deus, tenho uma família linda, faço aquilo que gosto, sou um apaixonado pela minha profissão, estou no clube que me deu tudo... Quero é que os outros tenham. Ainda ontem [sexta-feira] fui ao IPO e vejo realidades muito difíceis."