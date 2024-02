Sérgio Conceição: «Às vezes jogamos contra mais do que 11, mas é o que é»

Sérgio Conceição diz que os jogadores do FC Porto fizeram um trabalho "incrível" e que a sua equipa, que empatou em casa (0-0) com o Rio Ave, merecia ter obtido um resultado "folgado", dado o caudal ofensivo. Nesse sentido, lamentou apenas a falta de eficácia."Fizemos de tudo, jogadores trabalharam de forma incrível. Percebemos o que fazer para estarmos equilibrados e tentar marcar. É um jogo muito ingrato e injusto. Merecíamos uma vitória folgada, contra uma equipa em que praticamente não teve um remate enquadrado com a baliza. Fazemos as contas em maio, hoje não é dia para isso. Com este espírito, a trabalhar desta forma, com mais eficácia ganhávamos de forma justa e folgada e não pelo cansaço do adversário. Uma vez fomos a Brugges e depois aos Açores, em menos de 72 horas. Não é pôr causa disso mas pelo trabalho do meu grupo a todos os níveis. Em noites não tão boas conseguimos ganhar", começou por dizer o treinador portista à Sport TV."Não é questão de ficar ou não ansioso. Há decisões muito duvidosas e acredito nos meus jogadores. O instinto foi assinalar penálti e havendo um toque não é simulação. Sentimos que fizemos muito para sair só com um empate."No futebol entramos lá dentro e sentimos que alguns jogadores nossos levam amarelos por reclamar, às vezes de forma exagerada, mas depois há ali exemplos de jogadores adversários que fazem duas, três faltas em cinco minutos, isso não existe. Jogamos sempre contra 11 e às vezes mais do que contra 11, mas é o que é. Dentro do que fizemos como equipa, a forma como tentámos descobrir espaços de forma diferente, com combinações e centros.... é ingrato chegar ao fim deste jogo com este conteúdo e levar só um ponto."