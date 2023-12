Sérgio Conceição assiste ao jogo do FC Porto B: David Carmo titular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto B-Nacional, deste sábado, contou com a presença de Sérgio Conceição nas bancadas. O técnico da equipa principal dos dragões esteve nas bancadas do Estádio Luís Filipe Menezes a assistir à partida, num jogo em que David Carmo foi titular.De recordar que o defesa-central foi despromovido à equipa B depois de uma discussão com Pepe. Para além de David Carmo, Sérgio Conceição pode também ter estado a ver outros jogadores que já passaram pelos trabalhos da equipa A, como Vasco Sousa, Bernardo Folha, Romain Correia ou Marcus Abraham