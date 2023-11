Sérgio Conceição atrás de Pedroto

Caso o FC Porto vença esta noite o Montalegre, essa será a 16.ª vitória consecutiva na Taça de Portugal, igualando Sérgio Conceição a marca de José Maria Pedroto, entre as épocas 1975/76 e 1977/78, aí em representação do Boavista, na primeira época, e dos dragões nas duas seguintes. Somente ao serviço do FC Porto, o Mestre conseguiu vencer 13 jogos consecutivos, marca já superada por Conceição ao leme do emblema azul e branco.