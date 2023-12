Sérgio Conceição chama dois centrais da equipa B após despromoção de David Carmo

O FC Porto cumpriu, esta quinta-feira, mais um treino de preparação para o jogo com o Leixões, marcado para sábado e referente à 3.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup.Já sem David Carmo, despromovido à equipa B, Sérgio Conceição recrutou dois defesas-centrais à equipa de António Folha, no caso Gabriel Brás e Romain Correia. Da formação secundária também estiveram no treino da equipa principal Martim Fernandes, João Mendes, Vasco Sousa e Gonçalo Sousa.A equipa volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão do FC Porto-Leixões.