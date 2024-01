O FC Porto realizou na manhã desta terça-feira o primeiro treino de 2024 no Olival e Sérgio Conceição contou com quatro 'reforços' vindos da equipa B. João Mendes, Martim Fernandes, Vasco Sousa e Wendel Silva trabalharam às ordens do treinador, ajudando às ausências de Zaidu e Taremi, que já se juntaram às seleções da Nigéria e do Irão para disputar a CAN e a Taça Asiática, respetivamente.No boletim clínico, Marcano é o único nome presente, mantendo-se em tratamento à grave lesão sofrida no arranque da época.Os dragões voltam a trabalhar no Olival na manhã desta quarta-feira, com a mira apontada ao dérbi com o Boavista, agendado para sexta-feira.