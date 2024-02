Sérgio Conceição com um reforço no treino... e mais um lesionado

Depois de um dia de folga, o plantel do FC Porto iniciou na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo frente ao Estrela da Amadora, agendado para o próximo sábado, no Estádio do Dragão.Sérgio Conceição contou com Zaidu, que, tal comohavia adiantado na edição impressa de hoje, já marcou presença no Olival.Não obstante o facto de ter estado no centro de treinos, Alan Varela não trabalhou com o restante plantel. O argentino, a contas com uma mialgia em ambos os gémeos, fez apenas trabalho de ginásio. Quanto a Marcano e Gonçalo Ribeiro, realizaram tratamento às respetivas lesões.Os dragões voltam a treinar amanhã, às 10h30, no Olival.