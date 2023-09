Sérgio Conceição confirma conversa com João Moutinho: «Parecia-me que estava em condições de nos ajudar»

Sérgio Conceição confirmou esta quinta-feira que João Moutinho esteve a um passo de reforçar o FC Porto e que os dois até tiveram uma conversa por telefone. A contratação não se concretizou por uma questão de... timing."O presidente falou-me nessa situação, olhando não para o passado, parecia-me que estava em condições de nos ajudar. Falei com o João ao telefone e entretanto, com a saída do Otávio, houve que ajustar uma ou outra situação dentro do nosso plantel e esse timing não foi o melhor, até porque para essa posição temos o Baró, o Folha, o Varela, o Grujic e o Eustáquio... 6 jogadores para a posição que o Moutinho ocupa. Com a saída do Otávio houve situações a ajustar, tivemos de conversar dois ou três dias sobre entradas e saídas e o João optou por ir para Braga. Ele como o Pepe e outros fazem parte do ADN do clube", disse o treinador do FC Porto na conferência de antevisão ao jogo com o E. Amadora.