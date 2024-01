Sérgio Conceição contou quatro baixas no regresso do FC Porto aos treinos

Após um dia de folga, o FC Porto regressou esta quarta-feira aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde retomou a preparação para o jogo com o Rio Ave, marcado para sábado, no Estádio do Dragão, em jogo referente à 20.ª jornada da Liga Betclic.Sérgio Conceição contou quatro baixas: Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão) estão ao serviço das respetivas seleções, enquanto Marcano e Gonçalo Borges, ambos em tratamento, recuperam dos respetivos problemas físicos.Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, a partir das 10h30, no Olival.