Sérgio Conceição dá três dias de folga ao plantel

Depois da vitória frente ao Chaves, Sérgio Conceição concedeu três dias de folga ao plantel do FC Porto, pelo que o regresso ao trabalho está agendado para terça-feira de manhã (10h30), com um treino no Olival.É nessa altura que começará a preparação para o dérbi da Invicta. O jogo diante do Boavista, referente à 16.ª jornada do campeonato, terá lugar na próxima sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Bessa.