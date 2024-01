Sérgio Conceição dá os parabéns à mulher: «És tu que seguras o leme quando nós, por vezes, deixamos de ver o Norte»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição deu os parabéns à mulher Liliana, pelo seu 46.º aniversário, através das redes sociais e, numa declaração emocional, destacou também o papel daquela numa família em que o futebol é o trabalho de muitos dos seus elementos."Para mim, continuas a ser a mesma miúda, agora Mulher, por quem me apaixonei há tantos anos. Mas ao longo destes anos, tornaste-te tanto mais do que isso. És a mãe dos nossos cinco incríveis rapazes e o verdadeiro esteio da nossa família. A nossa profissão é delicada, de exposição máxima, e os bastidores do futebol podem ser duros e cruéis. No meio dessa tempestade, és o nosso porto de abrigo, és tu que seguras o leme quando nós, por vezes, deixamos de ver o Norte", escreveu, concluindo: "A tua forma de estar tão discreta e simples, mas ao mesmo tempo tão forte é o que nos mantém unidos. Agradeço todos os dias estarmos juntos neste rumo, nesta viagem que é a nossa vida. Que contes muitos mais, sempre ao meu le-um-ado!"De recordar que além de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, os filhos Sérgio, Rodrigo, Moisés e Francisco são todos futebolistas, sendo que o mais novo, José, também já mostrou os seus dotes nas redes sociais de vários elementos da família.