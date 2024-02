E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição vai deixar de ser treinador do FC Porto no final da presente temporada, noticiou a CMTV ao final da noite desta quarta-feira. O técnico, de 49 anos, já terá a decisão tomada, independentemente do desfecho das eleições e, sobretudo, da temporada portista. Sérgio Conceição, que cumpre a 7ª época ao comando dos portistas, está em final de contrato e na última semana foi apontado como um dos nomes considerados pelo Barcelona para a sucessão de Xavi.