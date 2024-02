Sérgio Conceição: «Depois do 2-0 muita gente saiu do estádio, não sei se estavam a guardar-se para o jogo da Champions...»

Sérgio Conceição não gostou de ver parte dos adeptos do FC Porto a deixarem o Estádio do Dragão na reta final da receção ao E. Amadora, ainda antes do apito final, e deixou-o claro após a partida, pedindo mais apoio e união ao universo azul e branco."É importante toda a gente pensar que a nossa Champions são todos os jogos que disputamos. E eu devo dizer que, e estou aqui há muitos anos, espero que o ambiente seja um pouco diferente na quarta-feira [frente ao Arsenal] do que foi esta noite. Já falei muitas vezes da paixão dos nossos adeptos, são o 1.º jogador, não são o 12.º. E é preciso um pouco mais de toda a gente... A mensagem que passamos aos nossos jogadores quando jogamos com o Vilar de Perdizes é a mesma. Precisamos dessa força, precisamos de união, porque a equipa faz de tudo para merecer esse apoio. Fizemos o 2-0 e houve muita gente a deixar o estádio, não sei se se estavam a poupar-se para o jogo de quarta-feira", afirmou na flash interview da Sport Tv1.Sobre a partida propriamente dita, Conceição fez uma avaliação globalmente positiva da exibição portista. "Precisávamos de um resultado positivo, que era a vitória, mas sabíamos que íamos defrontar um adversário que se organiza bem defensivamente, explora os ataque rápidos de forma perigosa e que teríamos que descobrir espaços e entrar na linha adversária. Uma linha de cinco elementos, às vezes de seis e com os médios sempre próximos. Tentámos por fora, por dentro, foi uma tarefa complicada, mas criámos algumas situações para sair até com um resultado mais volumoso para o intervalo. Fizemos um jogo seguro e paciente que valeu pelos 3 pontos", disse.Por fim, instado a comentar a estreia de Otávio, o técnico lembrou que o reforço "chegou há pouco tempo" e "é um miúdo que veio de um contexto diferente". "Houve situações positivas, outras que temos de corrigir, que é o nosso trabalho. É humilde, ouve e isso é meio caminho andado para evoluir", sentenciou.