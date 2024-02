Sérgio Conceição e a derrota em Arouca: «Houve desperdício, é o treinador que não percebe nada disto»

O FC Porto foi esta segunda-feira surpreendido pelo Arouca (3-2), no duelo da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, um resultado que deixa os dragões a sete pontos da liderança partilhada entre Benfica e Sporting (-1 jogo).

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição disse inúmeras vezes que a culpa do resultado é inteiramente sua, deixando ainda elogios ao Arouca.

"Acontece um bocadinho de tudo no jogo. Falta de treinador, falta de discernimento. Uma entrada onde nos primeiros segundos sofremos um golo, empatámos, entre esse golo e o penálti do Pepe, houve algum desperdício, é o treinador que não percebe nada disto. No início do segundo tempo, depois de uma ou outra situação em que podíamos ter concluído com outro discernimento, tivemos também algum desacerto. Aqui, também é o treinador que não esteve bem naquilo que foi o equilíbrio defensivo da equipa. Iniciámos o segundo tempo, com uma situação com o Nico, em que é difícil acertar no guarda-redes. Tenho de treinar mais com ele. O treinador também tem culpa nisso também. O 3-1 foi um excelente golo, o Arouca tem boas individualidades. Expusemo-nos de uma forma que não é normal, uma vez mais culpa minha em não precaver os jogadores. Enfim, um jogo em que houve mérito a defender do Arouca e pouco mérito do treinador do FC Porto em montar a estratégia para vencer o jogo. Está?", terminou.