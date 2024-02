Sérgio Conceição e a 'Operação Pretoriano': «Confiamos na justiça»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre a 'Operação Pretoriano', que levou à detenção de Fernando Madureira e mais 11 pessoas, muitas ligadas aos Super Dragões."É uma questão da justiça e todos nós confiamos na justiça, de saber o que as pessoas fizeram ou não. O apoio vem de dentro, é intrínseco aos portistas. Acho que temos de olhar é para coletivo da massa adepta do FC Porto. São fantásticos no apoio. O líder de uma das claques poderá não estar no jogo, queríamos que estivessem todos os que amam o FC Porto, para puxarem da melhor forma pela equipa, e cabe à equipa ter o comportamento de que os sócios e adeptos gostem para que a equipa também puxe pelos adeptos. É normal e natural e espero e tenho a certeza que vai acontecer isso", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, marcado para sábado (20h30) no Estádio do Dragão.