Sérgio Conceição e a recandidatura de Pinto da Costa: «É positivo para a vida do clube»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre as eleições do FC Porto. Villas-Boas já formalizou candidatura e Pinto da Costa vai avançar a 4 de fevereiro."Sendo presidido pelo presidente mais titulado do mundo nos últimos 40 anos, e para que nestas candidaturas haja debates e ideias, acho que é positivo para a vida do clube", disse Sérgio Conceição quando questionado sobre a recandidatura de Pinto da Costa na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Farense."Só quem não conhece o presidente é que pode meter uma notícia dessas cá para fora. O que o presidente me pede é o que pede a todos os trabalhadores do FC Porto, para que trabalhem com o máximo rigor, competência, e essa competência é adquirida através de uma ambição e paixão grande. Aquilo que ele quer, seguramente, é que essa base esteja presente diariamente, rigor, competência, paixão. Dar o melhor pelo nosso clube, que é o FC Porto. Se vou votar? Isso não é importante. Sou sócio, obviamente que tenho esse direito".