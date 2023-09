Sérgio Conceição e a saída de Otávio: «Saí da clínica e quando cheguei ao Olival já ele tinha sido vendido...»

Sérgio Conceição abordou esta quinta-feira a saída de Otávio do FC Porto para o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo e o mercado de tranferências nos dragões"Alguns países ainda não fecharam [a janela de mercado], o que é extremamente prejudicial para as equipas de menor capacidade financeira. Não é normal chegar à véspera de um jogo e ter um jogador que vai sair. Vou falar do Otávio, melhor jogador do campeonato passado, super importante na equipa. Em relação ao mercado, os timings são o que são. Na 6ª feira, antes do jogo com o Farense, entrei numa clínica para fazer uma intervenção aos joelhos e saí sábado com o Otávio vendido. Saí do hospital diretamente para o Olival, não muito bem por causa da anestesia, mas foi difícil perder um jogador como ele. Vocês sabem a importância que ele tinha", afirmou no regresso às conferências de imprensa.