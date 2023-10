Sérgio Conceição e a vitória 1000 de Pinto da Costa: «Tenho a certeza que já está a pensar na 1001»

Para lá da análise ao jogo , Sérgio Conceição falou também do facto histórico de ter sido o treinador que deu a Pinto da Costa a sua vitória número 1.000 - conseguida após derrotar o Vizela por 2-0 . Ainda assim, o técnico portista desvalorizou, tal como acredita que o presidente fará."Aquilo que me diz é dessa longevide do presidente. Foram muitas vitórias combinadas com títulos, que são o mais importante. Não falei com ele, mas tenho a certeza que já está a pensar na vitória 1.001. Há que preparar o Estoril, para dar continuidade, para que em maio possa concluir com a reconquista do título", considerou, à SportTV.A fechar, Conceição foi confrontado com as declarações que prestou antes da paragem para seleções, quando considerou que esse momento seria muito bom para o FC Porto. "Sim, porque temos jogadores novos, principalmente na zona intermédia, muito importante. É preciso trabalhar, não conheço outra forma de evoluir, concentração, foco, para eles crescerem e a equipa possa também. Seremos mais fortes se cada um de nós evoluir dessa forma. Com certeza que a equipa ganha uma estabilidade diferente com esse trabalho".