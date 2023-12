Sérgio Conceição e as queixas de Pepe: «Ele com meia perna joga...»

Sérgio Conceição foi questionado, em entrevista ao Porto Canal, sobre o estado físico de Pepe, que terminou o jogo com o Shakhtar Donetsk com muitas queixas na zona do tornozelo direito, após ter sido acidentalmente atingido por Fábio Cardoso."Não sou médico. Tenho muita pena, gostava de ser, mas sou treinador... Cheguei ao balneário e vim fazer as entrevistas. Ainda não falei com eles, mas, com o espírito do Pepe, ele com meia perna joga. Se não puder jogar, jogará outro com o mesmo espírito que o Pepe tem", resumiu o treinador do FC Porto.