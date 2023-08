Sérgio Conceição é expulso perto do final da Supertaça e recusa-se a sair: árbitro pede ajuda a Marcano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição foi expulso já nos descontos da Supertaça, entre Benfica e FC Porto, por protestos com o árbitro Luís Godinho. O técnico recusou-se a deixar o banco de suplentes e o árbitro recorreu ao capitão Marcano para convencer o técnico a recolher ao balneário.Já com elementos da PSP por perto, Sérgio Conceição acabou por deixar o relvado e bateu no peito à saída para o balneário.