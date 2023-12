Conceição e o castigo a Pepe: «Há formas de escrever o que se vê, eu posso pintar a manta de uma forma...»

Pepe expulso com vermelho direto após acertar na cara de Matheus Reis: ala do Sporting ficou a sangrar Pepe expulso com vermelho direto após acertar na cara de Matheus Reis: ala do Sporting ficou a sangrar

Pepe foi suspenso por 2 jogos por causa da expulsão em Alvalade, o que mereceu esta sexta-feira um comentário de Sérgio Conceição."Toda a gente sabe a importância dentro e fora de campo. Castigo tem que ver com o que é escrito no relatório do árbitro e não há nada a fazer, é arranjar soluções. Cabe-me a mim arranjar essas soluções para colmatar essa baixa que é muito importante", referiu.E mais tarde completou ao ser questionado se concorda com o castigo: "[risos] Não tenho de concordar ou discordar, mas escreveu o que pelos vistos não viu no momento, mas o que viu no VAR. E depois há formas de escrever o que se vê: eu posso pintar a manta de uma forma, o Rui [dirigindo-se ao jornalista de Record que colocou a questão] de outra…"Além da suspensão, o defesa central, de 41 anos, é ainda multado em 1020 euros. Pepe apenas voltará aos relvados em 2024, já que ficará impossibilitado de defrontar o Leixões (sábado, para a Taça de Portugal) e Chaves (dia 29, para a Liga Betclic).