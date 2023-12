Sérgio Conceição e o mercado: «Não temos arcaboiço para ir buscar grandes estrelas»

Sérgio Conceição admitiu esta quinta-feira, na antevisão do jogo de amanhã, com o Chaves, que o FC Porto pode fazer "um ou outro ajuste" no mercado de janeiro, mas avisou que o clube "não tem arcaboiço para contratar estrelas". Por isso, prefere confiar nos jogadores que tem."Como disse, e volto a frisar, o meu sentimento é de que quando se mexe é pior. Acho que o mercado de janeiro serve para haver reajustes, porque pode haver lesões como a do Marcano. Mas entrarem três ou quatro jogadores e saírem outros três ou quatro não me parece o melhor. Ou são jogadores de qualidade inequívoca, para chegarem e entrarem de caras, ou o tempo de adaptação vai coincidir com as férias. Há uns que conseguem essa adaptação de forma mais rápida, mas aqui no FC Porto é diferente. Acho que não temos arcaboiço para ir buscar essas grandes estrelas e, muitas das vezes, é melhor confiar no grupo de trabalho como eu confio. Mas pode haver um ou outro ajuste, acho que é necessário", explicou.