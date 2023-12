Sérgio Conceição e o que falhou com Veron: «Esteve sistematicamente lesionado...»

Um dia depois de ter visto Gabriel Veron ser confirmado como reforço do Cruzeiro a título de empréstimo, Sérgio Conceição analisou aquilo que falhou na passagem do brasileiro pela Invicta. Apesar de reconhecer qualidade ao extremo, o técnico lamenta a debilidade física que apresentou."É um jogador de qualidade, por isso é que o FC Porto o contratou. Mas não fez, nesses 26 jogos, um jogo completo. Esteve sistematicamente lesionado. Temos um departamento médico, preparadores físicos, que trabalham muito bem a recuperação dos jogadores, e depois também lhes cabe a eles. Controlamos o jogador duas ou três horas, mas depois há um treino invisível, têm de se tratar mais, têm de ser mais profissionais. A nossa concentração é às 9h15, às 7h50 tenho jogadores a chegar aqui. Cada vez o futebol é mais rápido, mais intenso, há mais jogos por época. Por uma razão ou outra, o Veron teve a infelicidade de se magoar muitas vezes. Quando recuperava, magoava-se depois de um treino com mais intensidade, um jogo de 5 ou 10 minutos magoava-se. Cabe a ele, com este novo passo na carreira, preparar-se bem e justificar toda a qualidade e o investimento que o FC Porto fez nele", considerou.