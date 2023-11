Conceição: «Pusemo-nos a jeito. Continuamos na senda de falhar alguns golos cantados»

O FC Porto bateu esta terça-feira o Antuérpia por 2-0, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com golos de Evanilson e Pepe, que se tornou assim o jogador mais velho a marcar na competição.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pelo triunfo sobre a formação belga, apesar de a equipa voltar a apresentar alguma ineficácia na frente. "Vitória difícil? Estamos na Champions, o quadro que pintaram é que leva as pessoas para pensamentos diferentes daqueles que temos após feita a análise e a prova disso é o Shakhtar, pelos dois jogos que fizeram com o Barcelona, quando antes desvalorizaram a nossa vitória [sobre os ucranianos], mas é o que é, estamos em Portugal. O ano passado com o Brugge também tivemos dificuldades, estamos na maior prova de clubes do mundo e todos os jogos são difíceis. Gostei da 1ª parte, os jogadores respeitaram aquilo que queríamos para o jogo. Com bola e sem bola estávamos bem. Na 2ª parte, depois da expulsão, foi normalíssimo o Antuérpia baixar a equipa, mas continuámos com a mesma impaciência e a senda de falhar alguns golos cantados. O Muja falhou o empate aos 88', depois pusemo-nos a jeito para sofrer um dissabor, e depois fizemos o golo. Os jogadores estão de parabéns. Mas há um caminho a fazer, de uma equipa que tem muitos jovens e que está a evoluir diariamente", começou por dizer o treinador dos dragões, em declarações à DAZN/ELEVEN.





Já sobre Pepe, que hoje se tornou o jogador mais velho de sempre a marcar na Champions, Sérgio Conceição não poupou uma vez mais nos elogios. "É talvez, como eu já disse algumas vezes, o jogador mais competitivo com quem trabalhei, não só como treinador. É um animal competitivo incrível porque mete o futebol e a família acima de tudo o resto e faz sacrifícios para aos 40 anos estar nesta forma", disse.