Sérgio Conceição: «Estamos aqui para dar luta e vamos atrás dos nossos objetivos»

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a atitude da equipa na receção ao Sp Braga (). Em declarações à Sport TV, o técnico do FC Porto realçou que os arsenalistas praticamente não conseguiram chegar com perigo à baliza de Diogo Costa e ainda falou sobre o momento de forma de Evanilson."A base para se ganhar este jogo era essa solidez defensiva. Sabíamos do poderio do Sp. Braga dentro do processo ofensivo. É uma equipa positiva, que chega com muita gente na frente e de diversas formas. Houve uma situação junto ao primeiro poste… mas não me lembro de mais nenhuma situação. Nós tivemos várias aproximações com perigo. Podíamos ter ido com uma vantagem diferente para o intervalo. Disse aos jogadores que era preciso olhar para o jogo como se tivesse 0-0. Continuar muito concentrados, rigorosos, percebendo e respeitando o Sp. Braga como uma equipa de Champions. Fizemos um jogo competente.""Não está sozinho... está a jogar com mais 10 [risos]. Com e sem bola dá-nos muito. Liga o jogo como ninguém. Tem uma capacidade técnica acima da média, tal como o Pepê. Metendo o Nico e Varela por dentro e dois médios nas alas, Galeno e Francisco para desequilibrar, não damos referências à linha defensiva e a equipa tem ganho com isso. Obviamente que o jogo com o Estoril foi um com os mesmos jogadores e hoje foi outro. Foi um bom jogo de futebol. Estamos contentes com os três pontos""Vamos trabalhando em cima daquilo que é a equipa. Os jogadores têm momentos e ciclos diferentes. Neste período, a equipa que entrou dá essas garantias nessa dinâmica que queremos. Trabalhamos da mesma forma desde há muitos anos. Sempre de uma forma muito rigorosa e determinada. Olhando para a equipa e problemas que vão aparecendo jogo após jogo. Depois definimos o melhor onze. A equipa tem estado sólida em todos os momentos do jogo e isso é importante para a nossa caminhada e para segunda volta. Estamos aqui para dar luta e vamos atrás dos nossos objetivos. Ganhar o campeonato, chegar à final da Taça de Portugal e tentar conquistá-la e na Liga dos Campeões fazer o possível para chegar aos quartos. Faz parte da nossa ambição e forma de pensar deste clube."