Sérgio Conceição: «Estamos no tempo das vacas magras»

Sérgio Conceição salientou a seriedade dos seus jogadores na abordagem ao jogo com o Leixões, da última jornada da fase de grupos da Allianz Cup, frisando a grande utilização de atletas que "pertenciam e ainda pertenceram" à equipa B."Não há jogos fáceis. Foi uma vitória. Não nos dava nada. Sabíamos disso, mas, de qualquer maneira, os jogadores foram sérios. Fiz muitas mudanças para dar minutos a jogadores que, por um ou outro motivo, não têm tanta oportunidade de jogar. No final, valeu por isso, pela seriedade com que as equipas se defrontaram e a adesão do público. Num momento em que não se joga para nada, estarem 30 mil pessoas no estádio... Quero agradecer a todos e desejar feliz Natal", começou por dizer o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão no final da partida de hoje."É sempre um problema e nós encontramos vários problemas, não só na eficácia a nível ofensivo, mas também na organização defensiva. Tem-se repetido ao longo da época, principalmente nas provas internas. Estamos aqui para trabalhar e melhorar.""Veja quantos jogadores é que jogaram hoje que pertenciam e ainda este ano pertenceram à equipa B. Temos o João Mário da formação, o Zé Pedro, o João Mendes, o Romário [Baró], o Francisco [Conceição], o Namaso... Estamos no tempo das vacas magras", terminou.