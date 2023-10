Sérgio Conceição explica titularidade de Francisco Conceição: «Queria alguém mais largo no campo»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pelo triunfo sobre o Vizela, por 2-0 , considerando que a entrada em jogo forte acabou por ser decisiva para conseguir a vitória."Acho que tivemos uma boa entrada no jogo, o que foi muito positivo depois de termos um jogo de Champions. Vir a Vizela, um campo tradicionalmente difícil. Mas sabíamos de algumas fragilidades, nomeadamente a nível de pontos conquistados e de alguma descofiança. Sabíamos que entrar forte e marcar podia tornar tudo mais fácil. Tínhamos de fazer o que tínhamos preparado, para depois ser mais eficazes em termos ofensivos. Conseguimos ser, podíamos ter feito mais um ou outro golo na primeira parte. Na segunda, com um ou outro erro houve ocasiões para reabrir o jogo. Não fomos tão acutilantes e fortes como na primeira parte. O que é compreensível pela reação do Vizela. É um resultado justo, mas com mais um golo ou outro não me espantava. Foi um jogo sólido e bom da nossa parte", começou por elogiar, à SportTV.Sobre a opção de colocar Jorge Sánchez e Francisco Conceição a titulares no lado direito, Conceição assumiu que o conhecimento mútuo de ambos dos tempos de Ajax teve (alguma) influência. "Pesou, mas não foi decisivo. Na preparação do jogo pensei que o Pepê é um jogador que explora o espaço por dentro. O João Mário gosta dessa largura e precisava de quem desse essa largura no outro lado. O Jorge mete-se muito bem por dentro, é inteligente e está habituado pelo conhecimento que tinham entre si. Mas principalmente porque queria alguém mais largo no campo. Podia ter sido o Gonçalo Borges, o [André] Franco já é diferente... Daí optar por um jogador diferente do André. Ele não saiu por ter jogado menos bem, foi a estratégia para hoje. Na sexta será outra e outros entrarão em equação", frisou.Já sobre a colocação de João Mário e Pepe na esquerda, Conceição explicou. "É pelo conhecimento que têm. A equipa com o tempo vai conhecendo-se melhor, vamos trabalhando diariamente para que esse conhecimento seja algo positivo. O Pepê está habituado à esquerda, o João Mário nem tanto. Até houve uma chamada de atenção minha que foi por isso, porque é diferente para sair por fora. Ele gosta de encarar, provocar e as coberturas são por dentro, ali dificultou. Faz parte, sabíamos disso, estou contente com toda a equipa."