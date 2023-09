Sérgio Conceição fala em "vitória sofrida" e assume: «Há trabalho a fazer»

O FC Porto derrotou este sábado o Gil Vicente (2-1) no Estádio do Dragão e isolou-se provisoriamente na liderança da Liga Betclic, com mais três pontos (e mais um jogo) do que Sporting e Boavista.





No final do encontro, Sport TV, Sérgio Conceição admitiu as dificuldades sentidas para garantir o triunfo."Gostaria de dedicar a vitória a uma senhora portista que faz quarta-feira 90 anos, a senhora Jesuína. Veio aqui visitar-me e esta vitória é para ela e para todos os adeptos desta experiência e desta idade. Foi uma vitoria sofrida, contra um bom Gil Vicente. Entrámos bem, aliás, muito bem. Depois cometemos alguns erros individuais, o Gil tem gente com qualidade na frente e saía bem para o ataque de forma rápida. Na 2.ª parte entrámos a controlar, a tentar chegar à vitória. Decidi meter alguns jogadores mais ofensivos, tinha a noção que ia partir o jogo e o Gil criou uma ou outra situação. Foi um bom jogo das duas equipas. Bom pelo resultado, claro, pois pela exibição queremos sempre mais e melhor. Há trabalho a fazer, sem dúvida", começou por analisar, aos microfones da Sport TV."Olhando para a equipa, [entraram] o Wendell pelo Zaidu, o Fábio [Cardoso] pelo Pepe. Era praticamente igual à equipa que ganhou na Champions. Falta alguma serenidade para os jogadores perceberem que têm qualidade, mais do que tem mostrado. Cabe-nos a trabalhá-los.""O futebol tem disto. Quisemos arriscar porque queríamos ganhar. Tínhamos noção de que podíamos ficar mais expostos, é natural, mas sabia que teríamos um peso diferente no último terço e era o que queria."

Vitórias: "Jogar bem ou mal é subjetivo. Se digo que equipa não está tão bem e temos de melhorar, é porque é extremamente evidente e massacram-me. Se digo que outros treinadores, ou alguns, quando jogo não corre bem, continuam a dizer bem das suas equipas – até para dar moral, e cada um sabe o seu balneário – é porque não estou a dizer a verdade. Digo o que sinto e vejo do jogo. Por vezes tenho ideia um bocadinho diferente, mas normalmente não me engano muito Temos noção de que há trabalho a fazer. Vejam que jogador experiente estava em campo para agarrar a equipa..."