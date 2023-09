Sérgio Conceição faz analogia entre 7.ª época e um... casamento: «A crise é superada e é uma vida inteira»

Sérgio Conceição fez uma analogia entre a sua sétima época no FC Porto, que agora começou, e um casamento. O treinador portista disse que, tal como num matrimónio, as crises são superadas e que depois a ligação é para toda a vida."Acho que nestes seis anos estreámos 40 jogadores na Champions. Eu não sei se isto, e olhando para 2004 e 2011, dois anos de referência na Europa, essas equipas tinham uma espinha dorsal de três anos de clube. Não é uma crítica ao clube no mercado, ficámos com o máximo de jogadores que achávamos importantes. Mas todos os dias é um recomeçar constante. Acabamos um jogo e olhamos para o próximo. Este sétimo ano é como os casamentos. Há a crise do sétimo ano, como se costuma dizer. Por este início de época dá a entender isso, com muita gente a tentar fazer confusão e a criar instabilidade, mas quando há uma paixão e um amor grande, esse sétimo ano é superado e é uma vida inteira. Não sei se a analogia é boa ou não (risos), mas foi o que me veio à cabeça neste momento", afirmou, entre risos, o timoneiro azul e branco na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Shakhtar (20h00), em Hamburgo, para a Liga dos Campeões.