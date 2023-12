Sérgio Conceição: «Financeiramente é importante estar aqui, ganhar os nossos joguinhos...»

Sérgio Conceição analisou a vitória () sobre o Shakhtar Donetsk que catapultou o FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No final do encontro, o técnico destacou o percurso da equipa na prova e ainda abordou uma 'espinha antiga' que tem atravessada na garganta."Os golos do Shakhtar têm algo de caricato. O primeiro… se a ação ofensiva do adversário fosse do lado contrário, os meus jogadores não tinham visto o fiscal levantar a bandeirola e não paravam. A ação no Pepe e no Sánchez também me parece que poderá ser falta. Depois há um golo que é um erro individual. Há sempre situações a trabalhar. Andamos à procura da solidez. Estou muito satisfeito com alguns dos momentos. Sabíamos da qualidade na construção a partir do guarda-redes. Se não fossemos competentes encontravam um homem livre. É sempre mais difícil pressionar alto. Os jogadores estão de parabéns. Acabámos como o quinto melhor ataque da Liga dos Campeões. Estamos aqui para preparar os jogos da melhor forma", disse Sérgio Conceição, em declarações à DAZN, acrescentando:"Vivo de forma intensa o dia a dia e os objetivos momentâneos. Amanhã fazer um bom treino, preparar o Sporting e ver este jogo. Sempre fui assim como jogador. Estou muito feliz por ter conseguido chegar aos oitavos estas cinco vezes, duas das quais aos quartos. Não fiquei convencido com o Chelsea, quando foram campeões europeus. Nos dois jogos que fizemos em Sevilha na pandemia. Descansar deste jogo e dissecá-lo ao máximo e preparar o jogo com o Sporting que é muito importante para nós."No que diz respeito ao adversário que pode calhar em sorte ao FC Porto na próxima fase, o técnico não se quis alongar. "Financeiramente é muito importante estar nesta competição, ganhar os nossos joguinhos e passar aos oitavos. Vamos olhar para o sorteio com tranquilidade. Um dos objetivos foi conseguido. A seu tempo falaremos do próximo adversário. Existem equipas muito fortes, mas não vou dizer nomes porque não faz sentido."