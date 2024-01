Sérgio Conceição: «Hoje estiveram os jogadores e os homens também dentro de campo»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pelo apuramento do FC Porto para os quartos-de-final da Taça de Portugal, mercê de uma goleada diante do Estoril "Foi um jogo competente da nossa equipa. Penso que fizemos melhor as coisas não só no processo ofensivo, como no defensivo, anulando pontos fortes do Estoril. Depois explorámos algumas das situações, não abdicando dos nossos princípios. Quando não estamos tão fortes, as equipas aproveitam. Nem tudo estava mal antes, nem tudo está muito bem agora. Há muito a fazer e estamos conscientes disso", começou por dizer."Cumprimento todos a partir do momento em que dão aquilo que o Evanilson - o resto da equipa - deu. Não é por fazer golos. Fez hoje, mas infelizmente nas oportunidades que tivemos diante do Boavista não deu para ganhar. Pensamos sempre como equipa. Sabendo que os atacantes vivem de golos e é um momento feliz. Ele esteve bem hoje""A mim pareceu-me uma entrada feia. A equipa de arbitragem, mais o VAR e AVAR, decidiram que não era para expulsão. É opinião deles.""Moral nós adquirimos com trabalho diário. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor do que em cima de emaptes que são derrotas. O futebol é um recomeçar constante. A partir de quinta-feira vamos trabalhar para o Sp. Braga. Recomeçar o trabalho para conseguir os 3 pontos nesse jogo""São selos que por vezes se tentam colocar. Em onze jogadores, a dinâmica é o importante. Vamos ver por que o Evanilson fez os três golos, o que ele fez. Não tem a ver com o casamento. O jogo é feito de relações. Os jogadores que jogam próximos, é importante haver conhecimento entre eles. Acho que é mais importante olhar para o processo coletivo e o porquê do setor intermédio ter três jogadores, o que fizemos, o que limitámos no adversário. Isso foi aquilo que foi definido e trabalhado para este jogo. Correu bem, porque os jogadores interpretaram da melhor forma. Muitas vezes não conseguimos meter a bola dentro, e como sempre, vivemos de resultados e por vezes é penalizador para uma equipa como a nossa não marcar""É um número. Se concretizar no final da época no Jamor com vitória aí terá significado. Senão, não passa de um número"Após falar à SportTV, o técnico abordou o jogo à"Não houve diferença. Foi melhor em termos daquilo que foi a nossa missão defensiva, anulando alguns pontos fortes do Estoril e provocando algumas situações que identificámos no Estoril para criar desequilíbrio. Foi um jogo muito competente da equipa. Hoje estiveram os jogadores e os homens também dentro de campo como eu lhes disse, houve caráter e personalidade num campo sempre difícil.""Não tem de haver pazes nem tem que haver amuos. Os adeptos são os adeptos, puxam do primeiro ao último minuto e podem manifestar-se da forma que querem. Não há resposta a ninguém. Está enganado. Estamos no nosso trajeto. Sabemos que nem tudo estava tão mal como agora não está muito bem. Temos de continuar a trabalhar e melhorar. Queremos continuar a crescer. É nesse trabalho e foco que estamos concentrados diariamente.""Dá garantias até amanhã, ao próximo treino. Para um atacante é sempre importante marcar. No último jogo com o Boavista foi o Toni que marcou. Nós pensamos no coletivo e nesse sentido temos um grupo fantástico, que sente os momentos menos bons. O futebol é um recomeçar constante. Amanhã será dia livre e a partir de quinta-feira será para preparar o jogo com o Braga que é muito importante para nós na nossa caminhada e para o nosso principal objetivo que é o campeonato."