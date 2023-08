Sérgio Conceição homenageado amanhã no Dragão

A Comissão de Apoio à Candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, liderada por Fernando Cerqueira, vai prestar uma homenagem a Sérgio Conceição no relvado do Estádio do Dragão, amanhã, a partir das 13 horas, com a entrega de uma peça em porcelana elaborada exclusivamente para o treinador.

Falta perceber se o momento servirá para Conceição quebrar o silêncio a que se remeteu desde a conferência de lançamento da Supertaça, frente ao Benfica, e justificado pelas sanções de que tem sido alvo. Ainda que o faça, as palavras deverão ser de circunstância e centradas na efeméride que lhe foi dedicada, passando ao lado dos temas quentes da atualidade portista.

Primeiro, o treinador voltará hoje ao Olival para dar o tiro de partida na preparação do jogo de segunda-feira, frente ao Rio Ave, referente à 3ª jornada.