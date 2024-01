Sérgio Conceição: «Houve jogos em que ganhámos pela margem mínima e o conteúdo foi mais rico»

Apesar da goleada na receção ao Moreirense ( 5-0 ), Sérgio Conceição referiu que a equipa do FC Porto podia ter tido outro comportamento no setor defensivo, especialmente na primeira parte. Em declarações à Sport TV, o técnico dos dragões não deixou, ainda assim, de atribuir o mérito aos jogadores pelo triunfo expressivo."Sim e não. Mesmo marcando cedo, a equipa sentiu dificuldades perante um adversário que se organizou bem defensivamente. Linhas juntas, difícil entrar por dentro. Demorámos a perceber o que tínhamos que fazer para encontrar o tal espaço para criar perigo. Algumas das vezes não definimos da melhor maneira. Sabíamos que situações de um para um devíamos explorar o segundo poste, mas fizemo-lo poucas vezes. Os jogadores foram sérios. Sabíamos que tinham jogadores que ligavam bem nas saídas para o ataque. Fomos à procura do golo da tranquilidade e conseguimos na segunda parte através de um canto. Temos que dar o valor a este Moreirense, que só tinha perdido em casa do líder do campeonato. Mérito dos meus jogadores, associado ao apoio de todo o estádio e adeptos. É de louvar""O jogador que normalmente fazia essa primeira ligação estava a jogar muito à vontade. Ajustámos ao intervalo. A nossa linha defensiva esteve, por vezes, algo desarticulada. Achava que devíamos ser mais pressionantes sobre o portador da bola. Foi ajustar. Os jogadores são fantásticos porque percebem o que queremos. Temos feito esse trabalho individual em cada um dos jogadores e coletivamente somos mais fortes.""Não traz confiança. Houve jogos em que ganhámos pela margem mínima e o conteúdo foi mais rico. Como treinador olho para outras coisas. Há muita gente que vê a bola dentro da baliza e eu também vejo, gosto, especialmente na outra baliza [risos]… mas olho para outros coisas. Contra o Sp. Braga a equipa foi competente e sólida, mas hoje em alguns momentos não fomos assim tão sólidos. Andamos sempre à procura da perfeição e dizer isto depois de ganhar 5-0 até parece maluquice, mas não é. Ganhar por 1-0 e ter um conteúdo rico fico mais feliz do que 2-0 ou 3-0.""Dá sempre o melhor de si nos treinos, depois há jogos que são mais conseguidos. Tem sempre a minha confiança pela forma como trabalha."