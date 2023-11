Conceição: «Internamente, há pessoas que têm de assumir a sua responsabilidade»

O FC Porto sofreu esta sexta-feira a segunda derrota esta época no campeonato ao perder, por 1-0, na receção ao Estoril, em jogo da 10.ª jornada da Liga Betclic.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição lamentou o grande desperdício ofensivo dos seus jogadores, comentando os elogios que tinha feito ao adversário no lançamento do jogo. "É verdade, apesar de eu achar que podíamos ter feito cinco ou seis golos e continuamos com 40% no meio-campo do adversário, criando suituações, falhando um penálti, com bola em cima da linha de golo. É preciso um bocadinho mais de agressividade, de fome de golo, de não sofrer uma transição. Não me lembra de outra situação do Estoril senão o golo. É preciso ganhar sempre, é o exigido pelos adeptos, pela história e pelo clube. Andamos aqui há 10 anos com cinco ou seis lesionados. Vamos fazendo, com alterações aqui e acolá, com alas a fazerem de laterais...", começou por dizer o técnico portista, em declarações aos microfones da Sport TV, e continuou: "Hoje foi um daqueles dias que podíamos estar aqui com mais uma hora de jogo e a bola acabava por não entrar."





"Obviamente que quando temos várias oportunidades claras, com o decorrer do tempo, o adversário começa a ganhar confiança e nós vamos tomando decisões que não são as melhores. No último terço houve situações que podíamos chutar e passámos ao lado. Somos nós que definimos o ritmo do jogo porque somos mais fortes do que o adversário, mas o símbolo não joga.""É uma questão de opções, os dois laterais estão lesionados, João Mário esteve bem e foi continuando [a lateral], o Jorge fez um jogo razoável contra o Vizela e continuou, o Francisco igual. E é isto. É difícil para um treinador. Ninguém gosta de perder, mas a forma como se sente a derrota é diferente. Há muitas coisas aqui no clube que temos de melhorar, nos diferentes departamentos, internamente há pessoas que têm de assumir a sua responsabilidade", terminou.