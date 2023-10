Sérgio Conceição já tem mais dois internacionais à sua disposição

Mehdi Taremi e Francisco Conceição já regressaram das seleções e estão à disposição de Sérgio Conceição, pelo que faltam apenas Gonçalo Ribeiro e Jorge Sánchez para que o grupo fique fechado. Os dois estão em trânsito para o Porto, depois de terem representado a Seleção sub-19 e o México, respetivamente, marcando presença no treino de amanhã.Com a equipa a preparar o jogo de sexta-feira, frente ao Vilar de Perdizes, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição voltou a contar com Martim Fernandes e João Mendes, laterais da equipa B.Foras das opções, neste momento, estão Pepe, Zaidu, Marcano, Veron e Eustáquio, todos em tratamento às respetivas lesões.Os dragões farão amanhã o derradeiro treino antes da deslocação a Chaves, às 10h30, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, agendada para as 12 horas.