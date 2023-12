Sérgio Conceição mantém Pepe em dúvida para o Sporting-FC Porto: «Vamos ver até à hora do jogo»

Sérgio Conceição manteve a dúvida sobre se Pepe pode dar o contributo ao FC Porto no jogo com o Sporting, marcado para segunda-feira às 20h15 em Alvalade."É importante perceber, a cada hora que passa, se vamos utilizar o Pepe ou não. Vamos ver até à hora do jogo", disse o treinador FC Porto na antevisão à partida.E acrescentou: "O Pepe é muitíssimo importante, não só em campo como fora dele. É muito mais do que a mentalidade dele. Se não o tivermos, isso não vai mudar a estratégia para o jogo, isso posso garantir. Sporting? É diferente. É um Sporting diferente. Com um avançado da qualidade do Paulinho, que está no banco... Isso quer dizer alguma coisa. Relativizo sempre a questão dos titulares e dos suplentes, não lhes chamo suplentes mas sim reforços, que quando entram têm de dar algo mais à equipa. O Sporting é muitíssimo equilibrado em todos os aspetos e em todos os momentos, um Sporting forte que compete sempre a alto nível. Estamos à espera de um Sporting competente, muito competitivo, com uma ou outra variante no seu jogo, mas isso faz parte da estratégia. Obviamente que olhamos para o adversário para depois definirmos algumas nuances no jogo tendo em conta o adversário".Pepe saiu tocado no pé direito do jogo com o Shakhtar Donetsk, como consequência de um choque com Fábio Cardoso, mas recuperou e integra a lista de convocados.