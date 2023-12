Sérgio Conceição na mira de Barcelona e Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em final de contrato com o FC Porto, Sérgio Conceição foi associado a dois gigantes do futebol mundial, no caso Manchester United e Barcelona.O ‘iNews’ escreve que o treinador dos dragões é um dos candidatos a suceder Erik Ten Hag, caso ele deixe os red devils, numa lista onde também está Rúben Amorim.Já o portal ‘Todofichajes’ informa que Deco, diretor desportivo dos blaugrana, já pensa em Sérgio Conceição para substituir Xavi Hernández, que tem sido cada vez mais contestado.