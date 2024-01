ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após o empate com o Boavista (1-1) "Foi mais do mesmo que temos visto esta época. Um futebol inoperante, lento e sem criatividade, quase depressivo e que é facilmente anulado pelos adversários. A equipa tem dado uma imagem pálida e o treinador parece perdido no labirinto das suas opções.""Foi mais um jogo muito fraco na linha do que o FC Poro tem feito nos últimos tempos. A equipa está mentalmente bloqueada e o Conceição não encontra maneira de limpar a cabeça dos jogadores. Podiam estar três horas a rematar que não marcavam.""Agora compreendo as palavras de Sérgio Conceição na conferência de antevisão... Não foi por falta de oportunidades e nem faltou o apoio do público. Houve falta de eficácia e está tudo dito, mas a pressão daqui para a frente será cada vez maior."