Sérgio Conceição: «Não éramos umas bestas ontem e hoje somos bestiais»

O FC Porto bateu este sábado o Casa Pia no Dragão (), em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic, aproveitando os deslizes de Benfica e Sporting para colar-se aos leões no topo da tabela classificativa antes do clássico em Alvalade na próxima jornada.Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição sublinhou a boa exibição da equipa, alertou para mais um erro individual que acabou por custar mais um golo sofrido no campeonato e colocou ainda todas as atenções já no jogo de quarta-feira, frente ao Shakhtar Donetsk, a contar para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."[Os jogadores] Sentem o clube, isso é uma forma de alertar as tropas no fundo para a necessidade de todos os dias, não só nos jogos, de estarmos em alerta máximo, com dedicação e foco no trabalho. A equipa está de parabéns. Entrámos fortes, pressionantes, com qualidade e dinâmica em posse. Chegamos com qualidade ao último terço. Final da 1.ª parte já não tão bem, que deu possibilidade ao Casa Pia de chegar ao nosso terço defensivo sem criar grande perigo. Já na segunda parte continuamos na mesma toada, com mais um erro individual que custou-nos mais um golo sofrido, mas é uma situação que acontece nos jogos e que não deve acontecer. Dizer ainda que não éramos umas bestas ontem e hoje somos bestiais. Continuamos atrás do nosso objetivo, que é conquistar o campeonato", começou por dizer o técnico portista, na flash-interview da Sport TV."Vem do trabalho, eu tenho um plantel com todos os jogadores - excetuando os lesionados - estão todos disponíveis para trabalhar e dar respostas em função do jogo que vamos disputar. Estou contente, lembrar no fundo que o lateral-esquerdo e o central começaram na equipa B e o nosso Pepe, com 40 anos, a dar uma resposta fabuloso. Agora, preparar bem este jogo de quarta-feira, muito importante para cada um de nós que representa este clube, para a Liga dos Campeões.""Neste momento, o nosso foco é descansar e a partir de amanhã começar a preparar o jogo da Liga dos Campeões.""Estou contente com toda a equipa, eles fazem parte do grupo profissional do FC Porto, onde se incluem muitos jogadores da equipa B e dos sub-19 também", terminou.