Sérgio Conceição não faz a antevisão do jogo com o Moreirense

Sérgio Conceição não vai fazer a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, marcado para segunda-feira e referente à 1.ª jornada da Liga.O treinador, recorde-se, foi expulso na Supertaça, frente ao Benfica, e por isso não estará no banco do FC Porto em Moreira de Cónegos. O vermelho não o impede de falar aos jornalistas, mas Sérgio Conceição optou por não o fazer.Assim sendo, o FC Porto encerra amanhã a preparação desse jogo. No treino deste sábado, as baixas voltaram a ser as de Veron e Evanilson, que fizeram tratamento às respetivas lesões. Pepe está apto, mas também ele será baixa em Moreira de Cónegos, pois foi igualmente expulso no clássico que abriu a época oficial dos dragões.